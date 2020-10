Inimesed Doris Tislar: varem olin ehk liiga kiire ja kärsitu, aga eks ma küpsen ning kasvan Kroonika , täna, 09:17 Jaga: M

Doris Tislar Foto: Stanislav Moshkov

"Ma ei saa öelda, et nüüd töötan ja nüüd armastan ja nüüd elan. See ongi kõik üks elu. Õnneks on mul ka oskus elada nii, et ma ei muretse," räägib Kroonikale näitleja Doris Tislar, kes mängis kandvat kõrvalosa palju kiidetud spioonifilmis "O2".