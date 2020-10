Juss Haasma traumajärgsest stressist: peale õnnetust muutus magamine kiirelt retseptipõhiseks 

Õnneks on tänaseks mehe enesetunne tunduvalt parem ning üheks suureks abimeheks on olnud sportlik eluviis. „Varem oli nii, et tekkis mingi jonn. Või õigemini, see on pehmelt öeldud, tegelikult on see masendav ja õudne seisund. Ennast sealt üles peksta ja hakata trenni tegema on ka raske,“ räägib Haasma probleemidest, mis võivad takistada liikumast. „Aga mul on nii, et ma ei saa ennast lasta käest ära. Kui on vaba aega, teen tööd iseendaga ning see lööb pea puhtaks.“