Üle 40 aasta nukuteatrit juhtinud Altmar Looris tüdimust ei tunne: „Ju ma olen siis teiselt planeedilt.“ 

Loorisega pikalt koos töötanud inimesed panevad sõnadesse selle, mille ta ise jätab targu ütlemata: „Nukuteater on Altmari elutöö. See on tema eluviis. Ta teeb oma tööd südamega ja meeletu pühendumisega. Millises teatris on veel selline inimene, kes on korraga nii teatrijuht, lavastaja, kunstnik, nukumeister, näitleja, valgustaja kui ka lavatööline?“ Hoitakse ühte nagu väike pere ning see kandub üle kogu teatrile ja selle atmosfäärile.