Pole teada, mis on lahkumineku täpne põhjus, kuid avalikkuse ees pole glamuurset vanapaari juba ammu nähtud ning väidetavalt on nende abielu juba ammu jahtunud. Wintour ja Bryan said tuttavaks 1999. aastal. Nad abiellusid 2004. aastal ja nende pulmatseremoonia oli äärmiselt privaatne ning salajane nagu nende suhegi.