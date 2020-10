Vabamüürlased räägivad suu puhtaks: „Mitte meie ei valitse maailma, vaid Facebook ja Google.“ 

Kuu aega tagasi ilmus Jüri Lina vabamüürlusest kõneleva raamatu „Maailmaehitajate pettus“ eestikeelne uustrükk. Autor ei anna massoonidele armu ja süüdistab neid peaaegu kõigis maailma hädades alates oktoobrirevolutsiooni korraldamisest kuni koroonapaanika õhutamiseni. Mõistagi ei ole Lina ainus inimene maailmas, kes massoone demoniseerib. Vandenõuteoreetikud räägivad üle ilma, kuidas vabamüürlaste kitsas ladvik planeerib uue maailmakorra loomist – see tähendab rahvusriikideta, ühise valuuta ja maailmaarmeega ühiskonda, kus tavainimene on kiibistatud ja pideva jälgimise all.