GALERII | Anu Hint, Juta Keevallik, Anne Türn ja Jaan Toomik pärjati tänavu Kristjan Raua nimelise kunstipreemiaga 

2009. aastal Hobusepea galeriis alguse saanud näitus „Eestlane olla...“ on Eesti Moekunstnike Ühenduse egiidi all toimunud juba 31 korda. Pidevalt muutuv väljapanek on demonstreerinud paljude nimekate moekunstnike modernseid, rahvakunstist inspireeritud töid nii fotode kui rõivamudelitena. Anu Hindi juhitud näituseprojekt on jätkusuutlik ja kvaliteetne Eesti kaasaegset moodi propageeriv näituseformaat, mis tutvustab moekunstnike loomingut samaaegselt nii tänapäevasel kui traditsioone väärtustaval moel. Juta Keevallik ‒ „Eesti kunsti ajaloo“ 4. köite koostamise ja toimetamise eest Juta Keevallik on hinnatud 19. sajandi eesti ja baltisaksa kunsti tundja ja üks parimaid väliskunsti eksperte Eestis. Ta on publitseerinud mitmeid kaalukaid uurimusi siinsetes kogudes olevatest Madalmaade, Saksa ja Itaalia kunsti teostest ja graafikast. Teedrajavaks on olnud Juta Keevalliku uurimused 19. sajandi baltisaksa kunstikultuuri ja kunstikirjutuse ajaloo uurimisel. Juta Keevallik on olnud aastakümneid Eesti kunstiteaduse väljal üks hinnatumaid toimetajaid oma tarkade soovituste ja tähelepanelike nõuannetega. Tema äärmiselt sügavad teadmised põhinevad ligi pool sajandit väldanud erialasel tööl: ta alustas kunstiajaloolasena Eesti Kunstimuuseumis 1960. aastatel, töötas hiljem Ajaloo Instituudis ning oli õppejõud Tartu Ülikoolis. „Eesti kunsti ajaloo“ 4. köites kumab läbi koostaja erudeeritus ning aastakümnete pikkune pühendumus ja töö siinse kunstikultuuri uurimisel. Raamatus on esil Juta Keevalliku kui kunstiajaloolase enda kauaaegse põhjaliku uurimistöö tulemused, mis käsitlevad kohaliku professionaalse kunstnikkonna teket, samuti kunstielu institutsionaliseerumist ja kunsti demokratiseerumist.

Jaan Toomiku 2019. aasta loominguline tegevus hõlmas isiknäitust „My End is My Beginning, And My Beginning is My End” Moskva Moodsa Kunsti Muuseumis (MMOMA) ja arvukalt grupinäituseid ja esinemisi ‒ Fajr International Film Festival Teheranis, Freinaum festival Berliinis, „Situ-Exhibiton” Oberhessenis, „TRE” Snehta Galeriis Ateenas, „Avant 19” Kristinehamni Kunstimuuseumis Karlstadis, „Estonian Energies” Izevski Rahvusmuuseumis.



Anne Türn ‒ Eesti keraamika valdkonna pikaaegse edendamise ja autoritehnika meisterlikkuse eest



Anne Türn on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi 1990. aastal ning täiendanud end Kasseli Ülikoolis ja Höhr-Grenzhauseni Keraamika Instituudis. Türn on vaieldamatult keraamika valdkonna tipptegija. Ta on alates 1993. aastast osalenud arvukatel näitustel. Tema töid võib leida nii Eesti Disaini-ja Tarbekunstimuuseumi kui ka paljude välismaiste muuseumide ja erakollektsionääride kogudest. Anne Türn on siinset keraamikat tutvustanud maailma suurtel biennaalidel, rahvusvahelistel kureeritud ja žüriiga näitustel. 2019. aastal valiti Anne Türn Rahvusvahelise Keraamikaakadeemia (International Academy of Ceramics) liikmeks.



Kristjan Raua looming on üks neist eesti kultuuri algallikatest, mille mõju on jõudnud meieni läbi erinevate põlvkondade ja riigikordade, ületades erinevaid maitse-eelistusi ja mõtteviise. Kristjan Raua arhetüüpne roll rahvusliku kunstikultuuri suurkujuna on aastatega üksnes kasvanud – ja nii on temanimelise preemia iseloom ja tähendus tahes-tahtmata põimitud kunstniku enese eluloo ja loomingulise pärandiga. Ning selles kõnetavad meid töökus, meelekindlus ja heroiline jõulisus – looja enese kordumatus käekirjas ja tema poolt kujutatud Kalevipoja iseloomus avalduvad jooned.