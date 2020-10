KUI OLEMASOLEV VALIK EI RAHULDA: Lily Allen mõtles välja oma sekslelu 

Allen ei mõista, miks ometi on eneserahuldamisest rääkimine tabu, kirjutab Daily Mail . "Enda armastamine peaks olema kõige normaalsem asi maailmas. Me kõik ju väärime orgasme?" küsib ta.

Naine pihib, et avastas enda jaoks mastrubeerimise alles hilistes 20ndates. "Ma olin Ameerikas tuuril ja oma partnerist pikka aega eemal, kui kõndisin New Yorgis asuvast erootikapoest mööda ja mõtlesin: "oh, teeme ära"." Sellest hetkest alates on seksmänguasjad lauljatari suured sõbrad, kuid seda õiget pole ta aastate jooksul leidnud. Seetõttu tuli tal mõte ühe erootilisi lelusid tootva firmaga koostöös uus seksvidin turule tuua.