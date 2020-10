ÕL VIDEO | 18aastane sotsiaalmeedia tantsumeister Kertu: terve mu pere on TikTokis ja julgustab mind! 

Sel kuul täisealiseks saamist tähistanud Kertu õpib Gustav Adolfi gümnaasiumi 11. klassis. Lemmikhobiks on tal õhtused tantsutrennid. Ja loomulikult ka videoplatvorm TikTok, kus ta tegutseb kertukiki nime all. „Kuna olen peaaegu terve elu tantsimisega tegelenud, on TikToki tantsud minu jaoks uus eneseväljendusviis ja see on hästi huvitav maailm. Kui tantsutrennid on mul kindlatel aegadel, siis TikTokis saan tantsida iga kell!“