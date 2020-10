Keili Sükijainen: kui saad kodus rinnahoidjata ja pidžaamas tööd teha, veab ainult hea pakkumine kontorisse tagasi 

Keili on olnud oma kaaslasega üle kolme aasta koos ja kirg on endiselt üleval. "Eks nurga taga läheb ikka amelemiseks," muigab ta.. "Ma ei ütle, et avalik miilustamine kaaslasega pole okei, aga ma ei taha, et teised suurt kadedust tunneksid. Kui nad meid veel nende ees musitamas näevad, lähevad näost roheliseks. Ma ei taha oma sõpradele teha seda."

Keili sõnul tuleb see ilmselt sellest, et inimesed olid harjunud nägema teda kuus aastat järjest teleekraanidel. "Nüüd tegelen projektidega, mida ma lihtsalt ei jaga. Mida ma jagan sellest, et kirjutan päevad läbi artikleid, vahetan meile ja kohtun inimestega? Kõik on praegu väga hästi ja tööd on palju. Ja sellel on üks suur võlu - kui saad korra kodus ilma rinnahoidjata ja pidžaamas tööd teha, peab olema hea ikka väga hea pakkumine, mis sind kontorisse tagasi veaks," sõnab ta.

Kuigi Sükijaineni Instagram on küllaltki populaarne ja tal on üle 25 tuhande jälgija, kasutab ta enda sõnul sotsiaalmeediat ainult lõbu pärast. "Minu meelest see peakski nii olema ja ma ei saa endiselt aru inimestest, kes ütlevad, et nad on täiskohaga suunamudijad. Mis siis saab, kui su konto kustutatakse või sisse häkitakse? Rohkem peaks olema fun'i, me võtame seda liiga tõsiselt," ütleb ta.