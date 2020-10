Inimesed Katie Price viskas rasedusvastased vahendid nurka ja tahab kuuendat last Toimetas Katharina Toomemets , täna, 10:16 Jaga: M

Katie Price Foto: Reuters/Scanpix

Kõmuline Briti modell Katie Price (42) ja tema kallim, 31aastane Carl Woods, kellega ta vaid viis kuud paar on olnud, teatavad, et üritavad last saada, vahendab Daily Mail. "Me tahame last ja ei ole ettevaatlikud," ütleb Price.