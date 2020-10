TRUMPI TANTS: TikToki vastane USA president lõi eneselegi teadmata uue tantsutrendi! 

Trump oli tantsuhoos 13. oktoobril. Praeguseks on TikTokis tema tantsushowd järele teinud juba loetlematu arv inimesi.

Donald Trump ise TikToki fänn pole. Vastupidi – ta üritab sotsiaalvõrgustikku Ameerika Ühendriikides ära keelata. Seda seetõttu, et Hiina päritolu TikToki kahtlustatakse andmete väärkasutamises ja seostatakse suure turvariskiga.

Praegu on USA-s TikToki allalaadimise keeld ülemkohtuniku poolt pausile pandud. Ainuüksi USA-s on TikToki alla laetud üle 175 miljoni korra. Üle maailma on sellel rohkem kui miljard kasutajat.