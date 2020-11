Ohoh! „Rannamaja“ Merylin osaleb Ameerika tõsielusaates: jah, võtan selle pakkumise vastu 

"Okei, ma olen teinud selle kaua oodatud otsuse "90 Day Fiancé" saate kohta. Jah, ma võtan selle vastu!" kirjutab Nau. "Ärge veel küsige, millisesse hooaega, sest seda otsustatakse, kui viisa on täielikult käes. Mul pole hetkel aimu, kui pikaks see protsess võib minna, sest kogu taotlus ei sõltu minust 100 protsenti. Igaljuhul olen ma otsustanud, et miks mitte osaleda," lisab ta

Saate tiim palus härral täita ankeet, kuidas nad tunnevad üksteist, kuidas tutvusid, kas neil on saladusi teineteise ees jne. "Sõber täitis selle ära, saatis tagasi ja saime vastuseks, et nad sooviksid meid saatesse. Meil on vaja nüüd teada anda neile uuesti, millal ma viisa saan," rääkis Nau.

"Mu vanemad vihkavad seda sarja, seega ei tea, kuidas nad reageerivad. Sõbrad ja minu jälgijad elavad kaasa," sõnas Nau, et poleks eales osanud arvata, et nii paljud inimesed toetavad teda. "Eks ma annan sellest oma Instagrami vahendusel peagi teada," jäi Nau toona salapäraseks.

Nau on saate ja selle formaadiga vägagi kursis. "Ameerikas oli mul koguaeg see saade ees." Kas ta on ka valmis saates kihluma? "Eks siis paistab, mis saab, kui lähen," jättis naine küsimuse õhku.