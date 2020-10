Ohoh! „Rannamaja“ Merylin kutsuti Ameerika tõsielusaatesse: vanemad vihkavad seda sarja 

„Mul on Ameerikas tegelikult mitu silmarõõmu, kes pidevalt kutsuvad tagasi ja pakuvad, et nendega abielluksin,“ selgitab Nau, et üks neist kandideeris saatesse. Kandideerida saavad sarja ainult ameeriklased. „Kui ta saatis mulle lingi siis minul Eestis see isegi ei avanenud, nad riigiti ära blokeerinud kandideerimise.“

„Mu vanemad vihkavad seda sarja, seega ei tea, kuidas nad reageerivad. Sõbrad ja minu jälgijad elavad kaasa,“ sõnab Nau, et poleks eales osanud arvata, et nii paljud inimesed toetavad teda. „Eks ma annan sellest oma Instagrami vahendusel peagi teada,“ jääb Nau salapäraseks.