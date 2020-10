ALLA 18 KEELATUD | „Rannamaja“-Helenast levivad erootilised videoklipid: mis tehtud, see tehtud, vigadest on õpitud!

Mõlemal juhul on tegemist veebisaidiga qoqo.ee. Esimeses videos poseerib noor neiu seksika pesu väel, kuid teises videos tõsielustaar kujutlusvõimele enam ruumi ei jäta!

Helena räägib ka oma Instagrami story'des, et paljud inimesed on talle neid videoid saatnud, kuid naine teab isegi, et need levima on läinud. "Need videod ja pildid on minu jaoks minevik. Kuigi, kui täpne olla, liiguvad üldse videost tehtud kuvatõmmised, mis on tehtud nendel kõige paljamatel hetkedel, seega üldjoontes pole midagi nii hirmsat seal, pigem selline pehme," kirjutab ta.

Vallatu Helena Foto: Kuvatõmmis videost

"Ma reaalselt isiklikult need juba ära unustanud, sest aasta oli siis 2017, astusin just ülikooli, olin nädalake koolis ning läksin siis itaaliasse reisile. Eks midagi jahmatavat muidugi selle koha pealt pole, et need on välja otsitud ja ringluses. Inimestel ju sügeleb, et midagi ikka leida selle Klaari kohta." Helena avaldab kahetsust, et kuigi tegu on üldjoontes tasulise sisuga, on üks-kaks inimest selle eest maksnud ja levitavad seda nüüd.

Samal teemal KÄTTEMAKS „RANNAMAJAS“: Helena tegi Karmeniga kudrutanud Toomasele viimasel ööl suuseksi 13. oktoober 2020, 10:18 Asi läheb inetuks! „Rannamaja“-Viktoria sõimas peole tulnud neiut: sa oled lihtsalt nii t***, et ei julge ennast pesu väele võtta 15. september 2020, 14:18 "Ma ei näe pointi hetkel kurb ega paanikas olla. Aastad on mööda läinud ning omajagu on muutunud." Naine tunnistab, et kui ta need videod teha lasi, küsis sisetunne temalt korduvalt, kas seda on ikka vaja ning ta justkui tundis, et ühel päeval need ka meediasse jõuavad. Praegu ajab videote levimine ja nende ümber toimuv Helenat aga muigama, sest ka tõsielusaates "Rannamaja" käis ta korduvalt väga napis rõivastuses ringi. "Juba selle koha pealt peaks ju tegelikult teadvustama, et "Rannamajja" minev inimene on piisavalt hullumeelne, seega tegelikult need Itaalias tehtud pildid ja videod ei peaks midagi nii utoopilist olema. Üks video [on läinud] veidi käest, teised tavapärased. Fakt on see, et sain tol hetkel ilusaid pilte ja videoid," kirjutab tõsielutäht.

"Olgu, jõuame selleni, kas kahetsen? Ma arvan, et mitte, aga ma ei jaksa neid kirju enam saada," krijutab Helena. "Need on ammu üleval olnud, ma olen nendest teadlik, ma endiselt elan ja plaanin ka edasi elada. Lihtsalt irooniline on see, et Onlyfansi ei plaani ma siiani teha ja tasuta pesupilte leiab mu Instagramis endiselt. Kellel tuhin peale tuli, võite pilgud peale visata."