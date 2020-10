Igor Volhonski: „Immuunsus oli null, jäin kogu aeg haigeks ega kuulnud normaalselt.“ 

Volhonski (26) muusikaline teekond algas 18aastasena metal-bändis Saints Be Warned. Sel ajal oli tema unistuseks olla maailma parim kitarrist. „Mul oli plaan, et harjutan kuus tundi päevas elektrikitarri mängimist, lisaks oli mul Itaalia päritolu õpetaja, kellega õppisin klassikalist kitarri. Bändiga läks meil päris hästi, andsime välja EP ja esinesime Eestis üsna palju. Kui olime kaks aastat tegutsenud, tulid aga peale ülikool ja karjäärivalikud. Siis sai selgeks, kellele oli bänd hobi ja kellele mitte. Minule oli see ikka päris värk.“