Tori Spelling inetutest kommentaaridest: nutsin meigitoolis oma välimuse pärast 

"Mu isa ütles alati - sinu silmad on sinu hinge aknad. Ma ei ole seda kunagi unustanud. Just selle tõttu ei lubanud enamasti mu isa näitlejatel stseenides päikseprille kanda. Ta uskus, et näitlejate silmad annavad edasi kõiki emotsioone," kirjutas Spelling.

Naine avaldab postituses, et vihkas noorena oma silmi. "Kui ma alustasin 16aastaselt sarjas "Beverly Hills, 90210" mängimist, oli mul väga madal enesehinnang. Toona kutsusid internetitrollid (jah, nad olid juba siis olemas) mind konnaks ja punnsilmaks. Nii noore tüdrukuna mikroskoopi all olla oli raske. Ma palusin aastaid meigikunstnikke, et nad muudaksid mu silmad meigiga väiksemaks. Ma nutsin meigitoolis enda välimuse pärast.

"Ma taipasin, milline eelis mu silmadel on, kui tegin kaasa filmis "Karje 2" ja taaslavastasime ajakirja Rolling Stone kaanel kuulsa dušistseeni "Psühhost". Mu silmad näitasid sel fotol emotsiooni, mida ma oma hinges tundsin."



Spellingu sõnul küsivad paljud inimesed, miks ta näitab ainult ühte poolt oma näost. "Jah, see on valik. Minu valik. Sest üks haavatav tüdruk näitas 16aastasena kogu oma nägu ja ta söödi elusast peast. Minu välimuse suhtes avaldasid arvamust nimetud ja näotud kasutajad. Loetud sõnu ei saa enam lugemata jätta. Küberkiusamine eksisteeris siis ja eksisteerib ka nüüd, hullemana kui kunagi varem. Nii et iga kord kui keegi teist küsib, miks ma ei vaata otse kaamerasse, teab ta nüüd, miks ma sellise valiku teen.