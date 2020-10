GALERII | Esmakordselt anti Kuldnõela galal välja parima aksessuaaride looja auhind Kuldne Nõelakoda, mille võitis Kadri Kruus 

Tallinn Fashion Week 2020 - Kuldne Nõelakoda auhinna võitis aksessuaaridisainer Kadri Kruus Foto: Erki Parnaku

Kadri Kruus on rajanud tee moeteadliku Eesti naise südamesse kottidega, mis sünteesivad glamuuri funktsionaalsusega. Kadri on hands-on disainer, kes tundes naha hingeelu ei pelga seda kombineerida ootamatute materjalidega, lisades klassikale mõnusalt urbanistliku vaibi. 2019 aastal jõudis Kadri Kruus ka Jaapani turule. Kadri Kruusi uusim seeria "Unique" on valminud nahanäidistest - iga kott on erinev, kuid vorm sama.