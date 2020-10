GALERII | Tänavuse Hõbenõela auhinna, millega tunnustatakse säravaimat panust meie moeellu, võitis Cärol Ott 

Tallinn Fashion Week 20202 - Hõbenõea võitja Cärol Ott, kaubamärgiga CAROLXOTT Foto: Erki Parnaku

Kollektsioonides on kasutusel saartel kasutusel olevad traditsioonilise käsitöö ressursid ning paljud tooted valmivad kangajääkidest ja -kudumitest. Brändi eesmärgiks on kasutada traditsioonilisi käsitöövõtteid oma töödes uudses võtmes, mis suudaks käia kaasa ka maailma trendidega ning samal ajal toetada ka vähemusrahvaid oma igapäevastes tegemistes.

Rannikualade küllusele rõhutud kollektsioon võlus oskusega käsitleda värve ja luua detaile rõivastele nii, et need ei koorma, vaid täiustavad. Vanade käsitöötehnikate taaselustamise tulemusel sündisid kootud kangad, mille unikaalsust oli raske mitte märgata. Iga komplekt tundus justkui kunstiteos, mida tahaks lähemalt katsuda, imetleda ja muidugi ka kanda. Cärolil on võime esitleda põhjamaisust värske pilgu läbi, kus meie kliimale omane hallus on asendunud mitmekülgse värvipaleti, lopsakate mustrite ja julgete vormidega. Tõeline moesähvatus, kellel on meile midagi õpetada ja näidata.