Raadiohääl Andres Puusepp elas üle ehmatava olukorra: meie kutsu värises ja hingeldas valude käes 

"Oli tema siis tilgutite all ja õnneks hakkas võõrkeha arstide järelvale all ise soolte kaudu liikuma. Õhtul saime koju. Värinad olid küll kadunud, kuid niutsatused öösel andsid märku valust."

Peremehed kirjeldavad, et koera väljaheites oli ümmargune asi, mida rötgenis peeti vorsti kinnitusmetalliks. Selgus aga, et tegu on hoopis poole sentimeetri paksuse veisesaba diskiga, mille eel ja järel oli veel palju väiksemaid teravate nõelalaadsete äärtega kondijuppe. "Pole ime, et tal valus oli. Need tükid on väga kõvad ja diskid, mis olid katki, olid väga teravate äärtega."