„PUUDUTA MIND“ 155. SAADE | Räägime omaaegsest Eesti kuulsaimast meediumist, Mai Kalamehest 

Varsti on käes november, rahvakalendris hingedekuu. Sestap on just nüüd paras aeg heita pilk minevikku ning teha tutvust sõjaeelsete meediumide, selgeltnägijate ja okultistidega, kes väitsid end vaimudega suhtlevat ning sealpoolseid sõnumeid vahendavat. Tallinn pälvis 1930. aastate alguseks isegi Põhja-Euroopa okultistide peakorteri kuulsuse, sest siin tegutses mitmeid kuulsaid spiritiste ja hüpnotisööre.

1930. aastail said Eesti okultistide seas keskseteks tegelasteks hüpnotisöör Bernhard Valfried Johanson (1907–1941) ning tema meedium Mai Kalamees (1876–1965). Tänu Johansoni aktiivsele tegevusele ja meedium Kalamehe andele jõudsid parapsühholoogia teemad sageli ka Eesti ajakirjanduse veergudele, sestap jagub põnevat materjali ka tänapäeva.