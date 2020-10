GALERII JA VIDEO | Eesti moedisaini ihaldatuima auhinna Kuldnõel võitja on Roberta Einer  

Roberta Einer on luksusrõivaste brändi looja. Ta on õppinud moodi Central Saint Martinsi ja Westminsteri Ülikoolis. Ta on olnud intern Mary Katrantzou ja Alexander McQueeni moemajas ja töötanud ka Balmainis. Roberta enda bränd on tegutsenud 11ndat hooaega, luues eksperimentaalseid ja luksuslikke naisterõivaid, keskendudes tekstiilidele ka traditsioonilistele couture-tehnikatele. Tema loomingut iseloomustavad mängulised kaunistused, üllatavad värvikooslused ja käsitööna valminud tikandid, et luua julget ja naiselikku esteetikat. Teiste seas on Roberta teinud koostööd Christian Loubutini, Naomi Campelli ja Vansiga.

Tallinn Fashion Week 2020

Hõbenõela õnnelik võitja oli Cärol Ott kaubamärgiga CAROLXOTT. 2018. aastal sai alguse Cärol Oti eesmärk edendada aastaringselt saarel elavate inimeste elamustingimusi ja populariseerida väikesaarte kultuuri. Kollektsioonides on kasutusel saartel kasutusel olevad traditsioonilise käsitöö ressursid ning paljud tooted valmivad kangajääkidest ja -kudumitest. Ühtlasi on ka tootmise korduste arvud väiksed, et leida igale tootele kindel pikaaegne kodu. Kollektsioonide kudumid valmivad Prangli saarel, et anda kohalikele inimestele talviseks perioodiks lisateenistust. Brändi eesmärgiks on kasutada traditsioonilisi käsitöövõtteid oma töödes uudses võtmes, mis suudaks käia kaasa ka maailma trendidega ning samal ajal toetada ka vähemusrahvaid oma igapäevastes tegemistes.

Tallinn Fashion Week 2020 - Hõbenõela võitja Cärol Ott Foto: Erki Parnaku

Publiku lemmiku tiitli pälvis Karl Korsar

Karl Korsar on Korsar teksiilidsaini brändi looja ja see on tugevalt suunatud digitaalprindile. Julged ja intensiivsed värvilahendused hoiavad koos kõrgkvaliteetsed kangad Itaaliast ja parim rätsepatöö Eestist. Karl Korsar usub, et mood ei pea alati olema liialt ülemõtestatud või rangetesse kastidesse paigutatud.