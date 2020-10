Inimesed Bariton Lauri Vasar karmidest reeglitest: „Euroopas toimub ooperi mõrvamine.“ Sirje Presnal , täna, 17:34 Jaga: M

NOSTALGILINE NORMAALSUS: „Sellist asja, et kultuur pannakse pausile, ei olnud Euroopas isegi teise maailmasõja ajal. See, mis siin toimub, ajab ausalt öeldes nutma,“ tõdeb ooperilaulja Lauri Vasar. Ka reisimine, mis veel aasta tagasi oli tema igapäevaelu osa, on nüüd Saksamaal kehtestatud piirangute tõttu peaaegu võimatuks tehtud. Foto: Stanislav Moškov

„Olin seitse kuud ilma tööta ega tea praegugi, mis mind ees ootab,“ märgib Euroopa ooperilavade üks hinnatumaid baritone Lauri Vasar. „Olen veendunud, et paljud ooperimajad panevad uksed kinni. Me ei tea, mis meie tööst saab. Solistidele on ju mõnel pool ka vihjatud, et oleks aeg hakata uut ametit vaatama.“