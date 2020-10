Inimesed SAATEJUHI RASKE HAIGUSE SELJATAS IMEROHI? Grete Lõbu internetis levivast võltsartiklist: inimesed on kirjutanud, et ostsid ravimi ära. Väga kurb! Liisa Mugra , täna, 17:54 Jaga: M

NÖRDINUD: Petised on paisanud internetti artikli, justkui Grete Lõbu olnuks raskelt haige, aga tervenenud teatud ravimi abil. „Ikka kümned inimesed on küsinud, mis see on,“ räägib saatejuht ja kutsub üles enne internetist tellimist asja korralikult uurima. Foto: Robin Roots

„Ma olen kohutavalt tige ja vihane selle kõige peale,“ ütles identiteedivarguse ohvriks langenud Grete Lõbu esmaspäevases „Ringvaates“. Saatejuht tunnistab Õhtulehele, et saab endiselt kirju tema nime kasutava võltsintervjuu kohta. „Mulle ei ole need reklaamid automaatselt kuskil ette hüpanud, aga inimesed kirjutavad, et need ripuvad avalikult ikka internetis üleval. Osa on kirjutanud isegi, et ostis asja ära, enne kui sai teada, et tegu on pettusega.“