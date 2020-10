Grete Lõbu sattus identiteedivarguse ohvriks: tõenäoliselt kuriteo toimepanijat kerge vaevaga ei leia 

"Mulle helistas tundmatu inimene, kes ütles, et luges artiklit, kus olin kirjutanud midagi arstide kohta. Ütlesin, et helistate valelele inimesele ja ma ei ole mingit artiklit kirjutanud," selgitab Grete. "Seal see rullus lahti, mõtlesin, et ilmselt mingi reklaam ja lihtsalt inimene ei saanud aru. Hiljem hakkasid tulema sõnumid erinevatelt inimestelt, kes uurisid tervise kohta."

"Veebis ilmus lugu, et ajakirjanik Grete Lõbu on olnud väga raskelt haige. Arstid pigem peaaegu tapsid mu ära ja sain imerohu abil terveks. Väidetavalt olin üleni parasiite täis, mis sõid ära peaagu neeru ja ühtasi oli kolm-neli mikroinfarkti," räägib Grete. Ka artikli all kommentaariumis on Lõbu justkui sõna võtnud ja soovitab inimestele neid ravimeid.

Grete Lõbu sattus identiteedivarguse ohvriks: Foto: Kuvatõmmis/ ERR

"Küberkuriteod on praegu väga levinud ja see on lihtne, võib teha ka Google Translate'iga, aga praegu on paljud küberkuriteod juba ka täiesti uuel tasemel. Näiteks saad oma koostööpartnerilt arve, mida oled harjunud saama, aga seal on lihtsalt teine kontonumber," sõnab Soraineni vandeadvokaat Carri Ginter.

Ginter tõdeb, et tõenäoliselt seda inimest väga kerge vaevaga ei leia. "Ta on internetis peidus, seal ei ole kirjas tema koduaadressi. Me võime ju proovida seda toodet tellida, aga seal taga on ilmselt juba teised inimesed," selgitab ta. "Küll aga võib olla võimalik see IP-aadress üles leida, kust toimetatakse, võib-olla sealt siis blokeerida."