VIDEO | „Rannamaja“-Kristo avaldas debüütsingli! Vaata, mida arvavad mehe muusikukarjäärist Ada ja Seidi  

"Teie ees on minu esimene singel "Jackpot", lugu, mille ilmumist olen ma pikalt oodanud, sest oma lugude avaldamine on olnud minu pikaajaline suur unistus. Ma loodan, et teile lugu meeldib ja loodetavasti kohtume juba peagi peosaalides, üle Eesti," kirjutab Kristo loo kommentaariks.

"Kõlab nagu tüüpiline 90ndate lugu, millest Eesti maastikul kahjuks lahti ei lasta. Ehk vanematele läheb see lugu päriselt peale, usun, et noorte jaoks saab sellest samasugune naljanumber nagu "Mul on bemmil uued kummid" ja muud pilalaulud," usub Ada.