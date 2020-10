VIDEO | „Rannamaja“-Kristo avaldas debüütsingli: iga enesekindel inimene tunneb end minu laulusõnades ära  

"Teie ees on minu esimene singel "Jackpot", lugu, mille ilmumist olen ma pikalt oodanud, sest oma lugude avaldamine on olnud minu pikaajaline suur unistus. Ma loodan, et teile lugu meeldib ja loodetavasti kohtume juba peagi peosaalides, üle Eesti," kirjutab Kristo loo kommentaariks.

Kristo esimest muusikavideot on Youtube’is vaadatud nüüdseks üle 30 000 korra, mis on tema sõnul väga hea tulemus. „Ise oleksin pakkunud 15 000 ühe päevaga. Tagasiside loole on olnud mitmekülgne, kuid seda igati positiivses mõttes!“

Koik kirjeldab, kellele on tema muusika suunatud ja milline võiks olla üks Kristo loomingu fänn. „Kristo Koiki fänn on minu silmis rõõmus, särav ja positiivne inimene!“

Mees selgitab, et loo sõnu kirjutades pole silmas peetud ainult ühte kindlat inimest. „Sõnad on kirjutatud just nii, et iga enesekindel inimene ennast siit ära tunneks,“ ütleb ta.

Videos lööb kaasa ka „Rannamaja“ teisest hooajast tuttav Helena Klaar, keda Kristo teab enda sõnul juba aasta aega. „Lõin kaasa ühes projektis, kus osales ka Helena. Videovõtted sujusid väga ladusalt ja lõbusalt. Tänu suurepärasele meeskonnale saime video kiiresti linti.“

Koiki sõnul on ta saanud juba ka esinemiskutseid. „Huvi on, aga hetkel veel täpseid kuupäevi paigas ei ole.“