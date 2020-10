Eestist pärit Soome hokistaar avaldas kauni kallimaga haruldase ühisfoto  

Soome seriaalidest „Salatut elämät“ ja „Rantabaari“ tuntud Arasola kinnitas kuuldusi suhtest Eestist pärit sportlasega mullu augustis. „Jah, me käime. Rohkem ei tahaks ma sellest rääkida,“ ütles Sofia MTV uudistesaate intervjuus. Mõni kuu varem oli brünett kaunitar möönnud kõmulehele Seiska, et tema ja Siim on juba mõnda aega koos. „Kihlatud me veel pole, aga armastusest paremat asja pole olemas.“