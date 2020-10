FOTOD | Varem ekspresident Ilvese autoga sõitnud Kersti Kaljulaid vurab nüüd ringi uue luksusliku Audiga 

Presidendi nõunik Taavi Linnamäe kinnitas Õhtulehele, et presidendil on uus ametiauto. Linnamäe sõnul tuleb autovahetuse põhjuseid küsida politsei- ja piirivalveametist, kuna presidendi autod soetatakse läbi PPA. Õhtuleht on kommentaari saamiseks PPA poole pöördunud.