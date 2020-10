KATKEND RAAMATUST | Kirsti Timmer: lastele ei tohi mitte kunagi kaarte panna 

„Kui sa otsid astroloogilist lähenemist, siis seda siin raamatus ei ole! Mina laotan kaardid enda ette ja nemad lihtsalt jutustavad mulle, mida tulevik toob. Kaardid on minuga rääkinud terve elu, see on vereliiniga saadud anne ja kingitus.”

Loe katkendit Kirsti Timmeri raamatust „Taroskoop 2021”

Mõned tarkused maagiast

Alaealistel on kaitse peal, sünniga saadud, neile kaarte lugedes võtan ma kaitse maha, lähen sellest ju läbi. Seda ei tohi teha. Ikka ütlevad mõned naised, et on ennustajaid, kes panevad kaarte ka imikule. Ok. Mul on kahju, et nii tehakse, mul on kahju, et te lasete oma lastele kaarte panna...

Hoidke lapsed sellistest asjadest palun eemal! Kaarte võib panna vaid puuetega lastele ja ainult tervise osas. Nendel puudub teatud kaitse...

Samuti ei tohi jagada sotsiaalmeedias vastsündinute fotosid! Imikud on ema väljas, nende enda väli on veel õrnake... Miks te panete oma laste fotod kõigile “vaatamiseks”? On maid, kus ei öelda kunagi isegi lapse nime ega õiget sünniaega kellelegi, on teine nimi ja teine sünnipäev, et pahatahtlik ei saaks mõjutada, aga meil postitavad õnnelikud lapsevanemad vastsündinute fotosid Facebooki!