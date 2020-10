Inimesed Pääru Oja: enda sisse vaatamine ja endaga olemine on väga hirmus! Kaarel Täll , täna, 15:50 Jaga: M

Pääru Oja valis pärast keskkooli lavakunstikooli, sest edevus sai võitu.

Pääru Ojast pidanuks saama füüsik. Veel keskkoolis välistas ta isa Tõnu jälgedes teatrikooli ja lavalaudadele mineku, kuid kõik muutus. Nüüd, 31aastasena lahkus ta pärast edukat perioodi Eesti Draamateatrist ning püüab läbi lüüa filmimaailmas. Sel sügisel esilinastus Veiko Õunpuu „Viimased“, kus Pääru kehastab peaosalist. Praegu töötab ta piiri taga saladusliku suurprojekti tarbeks. Kuhu edasi? „Selge on see, et Hollywoodi täheks ei murra ma kunagi,“ ütleb ta veendunult. Selgub, et Pääru igatseb juba praegu teatrit ja vahetut kontakti publikuga.