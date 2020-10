Tele ÕHTULEHE MEGASUUR ANALÜÜS | Kes võitis „Rannamaja“ teise hooaja? Õhtulehe telekriitika toimkond , täna, 13:30 Jaga: M

GALERII

"Rannamaja" teise hooaja osalised Foto: TV3

„Rannamaja“ teine hooaeg on läbi. Elagu, „Rannamaja“! Triiki täis alkoholi, draamat ja suvalist kisa-kära lendas TV3 reality-saade taaskord kõrgelt kui supernoova. Kahjuks on teisel hooajal ka paar miinust. Esiteks pole saates Seidit ja teiseks ei valitud saates võitjat. Aga mis on õige telesaade ilma võitjahääletuseta? Eurovision oleks sel juhul lihtsalt tundide kaupa s*tta muusikat. Õhtuleht otsustas selle vea parandada. Lauale pandi oliivid, kapparid ja juust sinepiga ning hääletus „Kes võitis Rannamaja“ sai alguse.