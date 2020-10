Inimesed HOLA! Jaagup Kreem hakkas hispaania keelt õppima: Terminaator laulab ikka emakeeles edasi! Mondela Urbala , täna, 13:30 Jaga: M

Jaagup Kreem Foto: Tiit Tamme

Kui Jaagup Kreem keeltekooli jõudis, olid tunnid juba alanud – esimesse paari hispaania keele tundi artist kohale minna ei saanud. Sellele vaatamata on ta veendunud, et kevadeks on tal eksootiline keel kindlasti suus.