„O2“ stsenarist Olle Mirme: Bondi-filmidega ei tasu seda võrrelda!  

„Selle mureliku sügise üks helgemaid hetki, vähemalt minu jaoks, on olnud see, et meie spioonipõneviku „O2“ on vaatajad üles leidnud,“ rõõmustab Mirme. Tema hinnangul on see täiesti uskumatu, et film on saanud arvustajate poolt nii positiivset tagasisidet.

Stsenaristi jaoks on filmi soe vastuvõtt justkui palsam hingele, sest võtteperioodi ilmestas äparduste jada. „Alustades kurikuulsast Võigemasti jalavigastusest. Kuuks ja rohkemaks film seiskus,“ meenutab Mirme, et selleks hetkeks olid nad saanud filmida kõigest nädalajagu.

Võtted pidid toimuma mõnusal soojal suvel, aga näitleja vigastuse tõttu said nad edasi töötada alles külmal sügisel, mil tuli suvi taaslavastada. „Viis minutit oli minu piir, sest siis ma juba tundsin, et hambad lihtsalt külmuvad kokku.“