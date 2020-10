Anu Välba hoiatab petturite eest: minu nimel palutakse end kusagil registreerida ja lubatakse auhindu 

"Tere! Liikumas on viirus! Kui keegi palub teil Anu nimel end kusagil registreerida ja lubab auhindu, siis palume seda kindlasti mitte teha! Tegu on pettusega!" on kirjas saate "Hommik Anuga" Facebooki lehel, millega hoiatatakse inimesi petuskeemi eest.