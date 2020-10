Laulu muusika on kirjutatud koos produtsent Karl-Ander Reismanniga. Sõnade autorid on Jana Hallas ja Karl-Ander Reismann.

"Kuna olen ka ise 80ndatel sündinud, suudab see lugu oma saundiga mind mõtetes lapsepõlve tagasi viia. Samas suutis Karl-Ander produtseerida loo nii, et 80ndate elemendid on toodud 2020. aasta võtmesse ja väga raadiosõbralikku formaati," lisab ta.