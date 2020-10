Sinead O'Connor oli psüühikahäire tõttu nälga suremas? 

New York Posti teatel pihtis konto omanik - väidetavalt iiri superstaar ise -, et ta on viiimastel aastatel vaevelnud tohutult madala enesehinnangu all, mida on põhjustanud üleelatud traumad ja mis mõjub lausa füüsiliselt halvavalt. "Ma pole viimasel ajal söönud, sest olen nii agorafoobne, et ei saa poes käia. Ja ma olen näljas," säutsuti kontolt, mis kannab O'Conneri uut islaminime Shuhanda Sadaqat.