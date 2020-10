Nicki Minaj avaldas viimaks oma beebi soo 

USA räppar kinnitas juulis kuuldusi, et tema ja ta abikaasa Kenneth Petty ootavad perelisa, ning sünnitas septembri lõpus. Nüüd demonstreeris Nicki Instagrami postituses oma kuulsatelt sõpradelt - näiteks Kim Kardashianilt ja Kanye Westilt - saadud õnnitluskaarte ja paljastas, et ta on poja ema. "Olen nii tänulik ja oma pojasse armunud. Pööraselt armunud. Mu lemmik-pisipoiss kogu maailmas."