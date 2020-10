Evelyn Sepp Soome peaministri fotoskandaalist: sama hästi võiks küsida, kas naispoliitikule on rinnad sobilikud 

"Võtmesõna ei ole mitte konservatiivsus, vaid silmakirjalikkus. Sama hästi võiks püstitada küsimuse, kas naispoliitikule on ikka sobilik, et tal on rinnad," ütleb ekspoliitik Evelyn Sepp kommentaariks Kroonikale. "Peamine, et Sanna on professionaal − Soome kõige populaarsema erakonna esimees, ise oma karjääri teinud ja kujundanud ning tänaseks peaministri rollis edukalt hakkama saav noor naine."