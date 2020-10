"Ma saan aru, et homoseksuaalide kuvand tekib paljuski geiparaadidest ja filmidest. Igapäevaelu on ikkagi see, et hommikul on vaja tööle minna ja õhtul koju tulla. Kooselu on nii palju enamat, kui ainult magamistoas toimuv, millest kogu aeg räägitakse. Kahju, kui palju tähelepanu sellele pööratakse ja ainult selle järgi hinnatakse, kes sobivad koos olema ja kes mitte," räägib Sepp.

Abielureferendumil naised mõtet ei näe. "Ma arvan, et abielu on lubadus pühenduda teineteisele, mis iganes raskused ees ootavad. Kuidas keegi sellele läheneb või mida see kellegi jaoks tähendab, on üsna individuaalne, mistõttu ongi väga kummaline öelda, et nüüd defineerime selle põhiseaduslikult ära," sõnab Kirs.

"Arvestades, kui palju on meil praegu muid muresid, millega tegeleda, siis kas see on asi, millele 1,8 miljonit eurot kulutada?" lisab Sepp.