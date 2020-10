Dilaila kolumn | Tasuta lõunaid pole endiselt olemas 

Tal on juba aastaid olnud parim sõbranna, kuid mõned kuud tagasi saatis too ta ühtäkki pikalt. Mulle ei tundunud see alguses üldse loogiline, kuid eile vennaga koos tekiilat juues said asjad selgemaks.

„Ta tõi mulle pidevalt iseküpsetatud kooke ja muid maiustusi. Ning me rääkisime kõigest. Ühel päeval mainis ta, et ta mees on tööreisil ning et nad võiksid pärast tööd autoparklas kohtuda. Järgmisel hommikul oli ta väga solvunud, et ma ei olnud tulnud, ning ütles, et ei taha mind enam kunagi näha,“ meenutas mu vend.

Pidin talle seletama, et tasuta lõunaid pole olemas. Kamoon, kui naine sinu jaoks küpsetab, siis ta ilmselgelt tahab midagi. Kas teate, kui kaua Napoleoni kook aega võtab?! Meeste seksiradar lööb tavaliselt juba siis alarmi, kui mõni naine tere ütleb. Mis ta arvas, et seal parklas juhtunud oleks? Kiire sõit kuhugi looduskaunisse kohta ja udused aknad loomulikult. „Ma arvasin, et ta tahab, et ma ta veljed üle vaataksin või midagi,“ mõmises vend punastades.

Millegi ülevaatamist tahtis too tibi kindlasti ning ma saan täiesti aru, miks ta nüüd nii vihkamist täis on. Mu vend aga vaatab oma töökaaslast, 50-aastast Lindat raamatupidamisest, kes talle samuti kooke toob, nüüd uue pilguga...