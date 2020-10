Plaadiarvustus | Heraldi metallitöökoda töötab täiel võimsusel 

Tinglikult öeldes algas Heraldi uus tõus aastal 2009, mil laulja rollis astus üles Sven Varkel. Kui originaalvokalist Mart Kalvetiga ilmus üks ametlik täispikk album, siis Varkeliga on neid tehtud nüüd juba kolm.

Huvitav on tähele panna, et Heraldil kipuvad plaadid ilmuma viieaastase vahega. Seega sel aastal on tegu juubeliaasta ja juubeliplaadiga. Igati ambitsioonikas ja tempokas, tornaadona vuhisev ja meisterlike rütmivallidega „Kurat“ on tõenäoliselt parim Heraldi plaat, mis suudab isegi eelmisele, igati perfektselt ornungis „Masinale“ kergelt ära teha, sutike löövam olla.

Heraldi „Kurat“ (Besat Records) Foto: Besat Records

Samal teemal Saund PILK PEALE | Tõupuhas Eesti hevibänd Herald tuli välja muusikavideoga meistrist Tulemuses ei pea milligrammigi pettuma – tase on ühtlaselt hea algusest lõpuni, iga lugu oma kohal, metallitöökoda töötab täisvõimsusel oma nelikümmend minutit. Esmase ampsakana lekitati singlina välja ajakohaseks kujunenud sõnumiga ja kaasalaulmiseks sobilik „Hüsteerium“ huilgava sireeniga alguses. Siis samuti parajalt jõuline nimilugu, mille juurde on valminud Eesti oludes üksjagu muljetavaldav videoklippki. Minu lemmikuteks jäävad eelkõige suurepärase refrääniga „Mullas sügaval“ ning „Musta ja valge vahel“.

Sarnasustest muidugi üle ei saa. Kuigi bänd ajab sirgeseljaliselt oma liini, jääb faktiks, et sellelgi plaadil on mitu lugu täiesti Iron Maideni kõlaga ja Sven Varkel teeb aeg-ajalt täpselt samasuguseid vokaalisooritusi nagu legendaarne Gunnar Graps. Kes teab, võib-olla ongi Herald sõlminud salakokkuleppe Iron Maideni bossi Steve Harrisega, et võib „valikuliselt“ nende rütmijuppe vabalt kasutada.