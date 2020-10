Saund PEALUU- JA RINNAKORVIMUUSIKA: 50ndatel salvestati Nõukogude Liidus muusikat röntgenifilmile Jaanus Kulli , täna, 18:57 Jaga: M

MELOMAAN: Kui Heimar Lenk pani 50ndatel noore muusikasõbrana aluse oma tulevasele plaadikogule, mille esimeseks seemneks oli Bill Haley „Rock Around The Clock“, lõid laineid pealuu- ja rinnakorvimuusika. Foto: Riho Semm

„See oli 1950. aastate keskel, kui mu muusikahuvilisest varateismelise leksikasse ilmusid sõnad nagu rinnakorvi- ja pealuumuusika, sest see oli salvestatud röntgenifilmile,“ meenutab Heimar Lenk aegu, kui ta noore melomaanina pani aluse oma tulevasele plaadikogule, mille esimeseks seemneks oli Bill Haley „Rock Around The Clock“.