Suunamudijad räägivad ausalt sotsiaalmeedia reklaami uuest juhendist. Kristina Suuroja: tuleks paremini kokku leppida, kas mõjuisik algab 1000 või 2000 jälgijast 

Uute reeglite kohaselt pole enam vahet, kas sul on sotsiaalmeedias kümme või tuhat jälgijat või kas su konto on avalik või privaatne – igal juhul oled sa mõjuisik ehk suunamudija ja teistel on sind võimalik jälgida. Värskelt Kristina Pärtelpojast Kristina Suurojaks saanud tuntud suunamudija märgib, et tegelikult peaks olema jälgijanumbrid ja nendega kaasnev nn mõjuisiku staatus täpselt paika pandud. „Tuleks paremini kokku leppida, et kas mõjuisik algab 1000 või 2000 jälgijast ja kindlasti peaks tema konto olema avalik,” arvab Suuroja, et privaatse konto taha suunamudijad end ei peida.



Sisu peab selgelt reklaamist eristuma