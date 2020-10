Kristjan Jõekalda tööst maskisaates: väga mõnus amet – tuuakse kohvi ja torti, siis lähed lavale ja muudkui arvad 

Kristjan tõdeb, et asja teeb nii ägedaks just seltskond, kellega nad koos töötavad. „Mul on nii kahju, et neid saateid ainult kümme on, peale seda ongi kogu lugu,” lisab mees kurvastunult. „Kuidagi nii hoitud tunne on,” lisab mees.

„Kõige suurem hirm on see, et inimesed võtavad meie väljaütlemisi surmtõsiselt. See on meelelahtuse kõige kõvem vorm. Seda ei saa võtta sama tõsiselt kui „Aktuaalset kaamerat”. Mehe sõnul püüab ta jätta endast lihtsalt enesekindla mulje, sõltumata sellest, et tal pole aimugi, kes maskide taga on. „Kõik minu pakkumised, mis ma olen teinud, ei ole mul ligilähedalegi läinud." Siiski vaatab ta tulevikku positiivselt. „Ükskord mul ikka pihta läheb!”