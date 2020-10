„Vallalise kaunitari“ paar läks pärast mehe šokidiagnoosi lahku 

Nii Hebert kui ka Rosenbaum teatasid abielu karilejooksust sotsiaalmeedia vahendusel, naine lühemalt, mees pikemalt. 2011. aastal menusarja seitsmendal hooajal tutvunud paar abiellus 2012. aasta detsembris ning tseremooniat näidati telekanalil ABC.

Selgub, et telepaar on juba mitu kuud lahus elanud. "Palun-palun-palun teadke, et siin pole ühtki süüdlast, et selle otsuseni ei viinud ükski sündmus, et keegi pole ohver ja et me oleme teinud selle abielu päästmiseks kõik, mis suutsime," kirjutas mees. "Oleme lihtsalt järeldusele jõudnud, et oleme kaks väga erinevat inimest." Abielupaar palub üldsuselt privaatsust, et oma lastele Fordyle ja Essiele uus elunorm luua.