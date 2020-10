Tallinnas kontori avav Warner Music võttis NOËPi oma hingekirja 

NOËPi uus singel "On My Way (feat. Chinchilla)" ilmub Warner Music Balticsi all juba 23. oktoobril. Firma on sõlminud koostöölepingu ka Leedu ansambliga The Roop, kes pidi esindama oma kodumaad tänavusel Eurovisionil. Lauluvõistluse ärajäämisel osales The Roop sakslaste alternatiivses telefinaalis "Eurovision 2020 - Das Deutsche Finale" ning kuulutati võitjaks.