Inimesed „KUUUURIJA" 10 | Katrin Lust: küsin endalt igal hooajal, et kui vaatajaid enam pole, siis mida ma veel oskan Katharina Toomemets , täna, 06:00

„Kuuuurija“ alustas viis aastat tagasi TV3 ekraanil, kuid mullu veebruaris teatas Lust ootamatult, et kolib hoopiski konkurendi, Kanal 2 ekraanile. „Kanal 2 ei löönud mulle rahapakiga vastu pead, vaid andis signaali, et nad on minuga nii heas kui halvas,“ ütles ta toona. Praegugi kinnitab Lust, et kanalivahetuse otsus sündis, sest Kanal 2 pakkus talle tagalat, mis tähendas muu hulgas ka seda, et juriidilised kulud pole tema eralõbu, nagu TV3 programmijuht Raimo Kummer seda serveeris. Foto: Hannes Dreimanis

„Kui „Kuuuurijaga“ alustasin, ei uskunud ma, et rahvas seda üldse vaatab. Tegin saade saate haaval ja kuidagi läks see tööle. Mõtlen iga hooaja alguses, et kui vaatajaid enam pole, siis mis võiks olla see, mida ma veel teha oskan,“ tunnistab telesaatejuht Katrin Lust, kelle saatel läks käima 10. hooaeg.