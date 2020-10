LEGENDAARNE ILLUSION SULGES UKSED: kes leidis klubist tulevase abikaasa, kes nägi seal esimest korda Brigitte Susanne Hunti 

Pärast 14 piduderohket aastat on kõik läbi! Koroonapiirangutest tingitud klientide vähesus pani ööklubi Illusionile sellise majandusliku põntsu, et edasi tegutseda pole enam vahendeid. Klubi omanik Gunnar Mitt ütleb Õhtulehele, et kuna ta pole avaliku elu tegelane, siis pole ta aldis klubi sulgemist meedias rohkem kommenteerima. "Viiruse levik ei paista vaibuvat veel nii pea ja pole kindel seegi, kas enne järgmise aasta sügistki saaks klubi tavapärastes tingimustes uuesti avada, ehk ilma öise alkoholimüügi ja 50 protsendi klubi täitumuse piiranguta," lausus Mitt Tartu Postimehele.