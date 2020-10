Camila Cabello endine bändikaaslane on 27aastasena ikka veel süütu 

Ally paljastas asjaolu, et ta on endiselt neitsi, hiljutises veebisaates Hollywood Raw. Ta on oma otsuse üle uhke ning kavatseb pulmadeni süütuks jääda. Nüüd andis lauljatar TMZ.comile avameelse intervjuu, mille käigus temalt küsiti, millist nõu ta teistele annaks. "Kui tahate oma otsusele truuks jääda, jääge endale kindlaks, meenutage endale, miks te seda teete, ja teadke, et ta pole üksi," vahendab Daily Mail Fifth Harmony lauljatari sõnu.