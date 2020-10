Kristi Loigo: „Hingesoojus“ kasutab „Kodutunde“ tehtud töid. Kanal 2: see on abitu rünnak, esitades alusetuid süüdistusi 

Loigo kirjutab Facebookis, et tema poole on pöördunud mõned Eesti ettevõtjad, kes väidavad, et Kanal 2 ja "Hingesoojus" paluvad neilt annetusi, sest saate tegemine pidavat olema kallis ja telekanalil on seetõttu tohutu koormus. "Hoolimata sellest, et kasutatakse "Kodutunde" poolt väljavalitud peresid, kelle suhtes "Kodutunne" on kulutused juba teinud ja meie endine assistent nende eest tasud saanud. Ometi kasutab ta meie tehtud töid uues saates, saades seega topelttasu... Kuigi selles valguses peaks kõik olema poole soodsam," kirjutab ta.

"Kõik pidi ju tasuta olema? Isegi konkurent Eesti Ekspress aitas kaasa arvutada Postimees Grupil, et kõik ongi tasuta!? Kuidas siis nüüd ei saa hakkama selle määratud 6300 euroga?" küsib Loigo.

"Hingesoojuse" produtsent Katrin Lust ütleb, et nad ei joondu oma töös kohe kindlasti "Kodutunde" järgi. "Väide, et saime jala nii-öelda nende kaudu ukse vahele, on vale. Teeme oma asja ja mina täidan vaid ülesannet, mille on Kanal 2 mulle andnud," sõnab ta ja kinnitab, et kaks saadet on erineva formaadiga. "Ma ei saa aru, kuidas olen sattunud põhisüüdlaseks? Minule anti ülesanne, täna on avasaade ja olen selle täitnud," sõnab Lust.

"Seda, miks Loigo ei ole suutnud olukorda Kanal 2-ga lahendada, ei saa minu käest küsida. Arvan, et Loigo võiks asja telekanaliga selgeks teha. Usun, et ka paljud inimesed tahavad teada, kuhu need annetused läinud on," lisab Lust. "Ma ei saa jääda neid lõputuid vihapurskeid kommenteerima."

"Kodutunde" produtsent Kristi Loigo teatas hiljaaegu, et on Kanal 2 ja saate "Hingesoojus" tegijate osas esitanud avalduse kriminaalmenetluse algatamiseks ning saatnud neile ka hagihoiatuse, seda kõike ebaausa konkurentsi osutamise tõttu.